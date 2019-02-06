Çin’de yanan 500 yıllık ağaçtaki yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

Çin’in Jiangxi vilayetinde yanan 500 yıllık ağacın içinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı.
Çin’in doğusunda bulunan Jiangxi vilayetinde 500 yıllık bir ağaç yanmaya başladı. İtfaiyeciler ağacı söndürme çalışmaları sırasında bir yavru köpeğin ağacın içinde mahsur kaldığını fark etti. Olaya hemen müdahale eden itfaiye erleri yavru köpeği kurtardı. İtfaiyeciler yaptığı açıklamada, "Oraya vardığımızda yanan bir ağaç gördük. Ağaca su sıkarak söndürmekten başka çaremiz yoktu. Ancak içeriden havlama sesi geldi" ifadelerini kullandı.
Yangın 10 dakika içinde söndürüldü ve ağaç kurtarıldı.
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