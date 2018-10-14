HABER

Çin'de yangın: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 06:00 | Son Güncelleme

Şantou kentinde kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen bir yangında 6 kişi yaşamını yitirdi

PEKİN (AA) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Şantou kentinde bir binada kundaklama sonucu çıkmasından şüphelenilen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şantou Acil Yönetim Bürosu’nun ülkenin sosyal paylaşım platformu Veyşin (Wechat) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Cinping bölgesindeki bir binanın birinci katında gece saatlerinde alevler yükseldi. Çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gönderilen yerel güvenlik birimlerinin yaptığı soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kundaklama vakası olduğunu işaret ettiği bildirildi.

Yangına yönelik soruşturma devam ediyor.

Şantou kentinde ağustos ayında da kundaklama olduğundan şüphelenilen bir yangın çıkmış ve yangında mahsur kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı! (14 Ekim Pazar)İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı! (14 Ekim Pazar)
MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'deMHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin kundaklama yangın

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı! (14 Ekim Pazar)

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı! (14 Ekim Pazar)

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Tek kelimeyle vahşet! Görenler hemen polisi aradı!

Tek kelimeyle vahşet! Görenler hemen polisi aradı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.