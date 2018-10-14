Çin'de yangın: 5 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Şantou kentinde bir binada kundaklama sonucu çıkmasından şüphelenilen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Şantou Acil Yönetim Bürosu’nun ülkenin sosyal paylaşım platformu Veyşin (Wechat) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Cinping bölgesindeki bir binanın birinci katında gece saatlerinde alevler yükseldi. Çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye gönderilen yerel güvenlik birimlerinin yaptığı soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kundaklama vakası olduğunu işaret ettiği bildirildi.
Yangına yönelik soruşturma devam ediyor.
Şantou kentinde ağustos ayında da kundaklama olduğundan şüphelenilen bir yangın çıkmış ve yangında mahsur kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti.
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