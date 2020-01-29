Çin'de yaşayan 4 Pakistanlıda yeni tip koronavirüs görüldü

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Çin'in Vuhan kentinde yaşayan dört Pakistanlı öğrencide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü duyurdu.

Mirza, düzenlediği basın toplantısında, Pakistanlıların yoğun olarak yaşadığı Vuhan'da 500'ün üzerinde ülke vatandaşı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Ülkedeki tüm Pakistanlıların sağlık durumuna ilişkin elçilik ve Çinli yetkililer aracılığıyla bilgi aldıklarını belirten Mirza, şimdiye kadar dört Pakistanlı öğrencide hastalığın görüldüğünü ve bu kişilerin tedavisinin Çin'de devam ettiğini dile getirdi.

Mirza, virüsün henüz Pakistan'da görülmediğinin altını çizerek "Daha önce yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına aldığımız kişiler oldu ancak bu kişilerde virüse rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığında koronavirüs için kurulan özel birimin sözcüsü Muhammed Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dört öğrenci, Vuhan'daki hastanelerde tedavi görüyor. Çin'in bölgede uyguladığı karantina nedeniyle öğrencilerin Pakistan'a gelmesi mümkün değil. Ancak sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.