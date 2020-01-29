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Çin'de yaşayan 4 Pakistanlıda yeni tip koronavirüs görüldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Çin'de yaşayan 4 Pakistanlıda yeni tip koronavirüs görüldü

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Çin'in Vuhan kentinde yaşayan dört Pakistanlı öğrencide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü duyurdu.

Mirza, düzenlediği basın toplantısında, Pakistanlıların yoğun olarak yaşadığı Vuhan'da 500'ün üzerinde ülke vatandaşı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Ülkedeki tüm Pakistanlıların sağlık durumuna ilişkin elçilik ve Çinli yetkililer aracılığıyla bilgi aldıklarını belirten Mirza, şimdiye kadar dört Pakistanlı öğrencide hastalığın görüldüğünü ve bu kişilerin tedavisinin Çin'de devam ettiğini dile getirdi.

Mirza, virüsün henüz Pakistan'da görülmediğinin altını çizerek "Daha önce yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına aldığımız kişiler oldu ancak bu kişilerde virüse rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığında koronavirüs için kurulan özel birimin sözcüsü Muhammed Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dört öğrenci, Vuhan'daki hastanelerde tedavi görüyor. Çin'in bölgede uyguladığı karantina nedeniyle öğrencilerin Pakistan'a gelmesi mümkün değil. Ancak sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
2019-nCoV koronavirüs Pakistan Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza Vuhan

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