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Çin'de Yavaşlayan Corona Virüsü Başka Ülkelerde Yayılıyor

22.02.2020 21:00 | Son Güncelleme

Çin, 29 ülkeye yayılan corona virüsü vakalarının artış hızında keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeyse vaka ve ölü sayısı artıyor

Çin'de Yavaşlayan Corona Virüsü Başka Ülkelerde Yayılıyor

Çin, 29 ülkeye yayılan corona virüsü vakalarının artış hızında keskin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeyse vaka ve ölü sayısı artıyor.

Çinli yetkililer Cuma günü ülke genelinde 397 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Bir gün öncesindeki vaka sayısı 889’du. Çin ve Hong Kong’da ölü sayısı 2400’ü geçti. Dünya genelinde vaka sayısı da 78 bini aşmış durumda.

Güney Kore'de 8 kat artış

Corona virüsü salgınında en büyük artış Güney Kore’de yaşanıyor. Ülkede vaka sayısı düne göre 8 misli artarak 433’e tırmandı. Ülkeden üçüncü ölüm haberi de geldi. Evinde ölü bulunan 40’lı yaşlarında bir erkeğin, otopsi sonucu corona virüsü taşıdığı saptandı.

Ülkenin dördüncü büyük kenti Daegu’da başlayan salgının büyük olasılıkla bir hastane ve bir kiliseden kaynaklandığı belirtildi. Covid-19 kaynaklı zatürre ve diğer komplikasyonlar geçiren hastaların 17’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kilise cemaati üyesi 9 bin 300 kişiyi virus taramasından geçiren yetkililer 1261 kişide öksürük ve başka belirtiler bulunduğunu bildirdi.

İran'da vaka sayısı 30'a yaklaştı

İran’da da vaka ve ölü sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianush Jahanpur ülkede 10 covid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını açıkladı.

Vaka sayısının 28’e ulaştığını belirten Jahanpur, yeni vakaların 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

İtalya'da karantina başladı

İtalya'ya ulaşan corona virüsünden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 15 bin 900 nüfuslu Codogno kasabası, 6 kişide yeni tip covid-19 tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

İtalya’nın kuzeyinde Codogna’nın da bağlı olduğu Lombardiya ve Veneto bölgelerinde okullar, restoranlar, dükkanlar ve tren istasyonları kapatıldı. Spor müsabakaları ve dini ayinler iptal edildi.

Ülkede teyit edilen vaka sayısı 54’e çıkarken, bu kişilerle teması olan yüzlerce kişi de karantina altında test sonuçlarını bekliyor.

Yolcu gemisinden tahliye edilen hastalar ABD'de

ABD’de de corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 35’e çıktı. Vakaların 18’inin, Japonya’da karantina altında olan yolcu gemisi Diamond Princess’tan tahliye edilenler olduğu, California’da da bir yeni vaka görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, İran’a seyahati yasakladı ve tüm ülkelerden gelecek yolculara ülkeye girmeden önce 14 gün karantina şartı getirdi. Bu kararın özellikle hac için Mekke ve Medine’ye seyahat edenleri etkilemesi bekleniyor.

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