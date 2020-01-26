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Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.01.2020 03:38 | Son Güncelleme

Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı

TORONTO (AA) - Çin'de ortaya çıkan ve ülke genelinde giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) Kanada'da da tespit edildi.

Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'daki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu.

Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen 50'li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti.

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe de Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde yatan hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğunu, bu kişilerin de tecrit edileceklerini duyurdu.

Çin’in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya ve Malezya'da da tespit edildi.

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