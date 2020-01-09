Çin'de yeni corona virüsü endişesi

Çin'de bir süre önce ortaya çıkan zatürre türevi salgın hastalığa, daha önce görülmemiş bir corona virüsünün yol açmış olabileceği belirtildi.

Şiddetli şekilde solunum yetmezliğine yol açan hastalığın tam olarak nereden kaynaklandığı veya nelerden bulaştığı henüz tespit edilemedi. Çin'de 2002-2003 yılları arasında ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 kadar insanın yaşamına mal olan SARS virüsüne benzer bir salgının yaşanmasından endişe ediliyor.

Çinli yetkililer Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle şimdiye kadar 59 kişinin rahatsızlandığını, sekiz kişinin tedavilerinden sonra taburcu edildiğini, yedi kişinin durumunun ise ciddi olduğunu açıkladı. Hastalık nedeniyle can kaybı meydana gelmediği belirtildi. Hastalık Çin dışında Hong Kong ve Singapur'da görüldü. Hong Kong'daki 36 yaşındaki kadın hastanın geçen ay Wuhan şehrinde bulunduğu kaydedildi.

Çin hükümeti konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, Çin medyasında yer alan haberlere göre hastalık daha önce bilinmeyen bir corona virüsünden kaynaklanıyor. Aynı kaynaklar, hastalardan birinde tespit edilen virüsün genetik yapısını inceleyen tıp uzmanlarının bu sonuca ulaştığını belirtiyor.