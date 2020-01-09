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  4. Çin'de yeni corona virüsü endişesi

Çin'de yeni corona virüsü endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Çin'de 59 kişide görülen salgın hastalığa daha önce rastlanılmayan bir corona virüsünün yol açmış olabileceği belirtildi.

Çin'de yeni corona virüsü endişesi

Çin'de bir süre önce ortaya çıkan zatürre türevi salgın hastalığa, daha önce görülmemiş bir corona virüsünün yol açmış olabileceği belirtildi.

Şiddetli şekilde solunum yetmezliğine yol açan hastalığın tam olarak nereden kaynaklandığı veya nelerden bulaştığı henüz tespit edilemedi. Çin'de 2002-2003 yılları arasında ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 kadar insanın yaşamına mal olan SARS virüsüne benzer bir salgının yaşanmasından endişe ediliyor.

Çinli yetkililer Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle şimdiye kadar 59 kişinin rahatsızlandığını, sekiz kişinin tedavilerinden sonra taburcu edildiğini, yedi kişinin durumunun ise ciddi olduğunu açıkladı. Hastalık nedeniyle can kaybı meydana gelmediği belirtildi. Hastalık Çin dışında Hong Kong ve Singapur'da görüldü. Hong Kong'daki 36 yaşındaki kadın hastanın geçen ay Wuhan şehrinde bulunduğu kaydedildi.

Çin hükümeti konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, Çin medyasında yer alan haberlere göre hastalık daha önce bilinmeyen bir corona virüsünden kaynaklanıyor. Aynı kaynaklar, hastalardan birinde tespit edilen virüsün genetik yapısını inceleyen tıp uzmanlarının bu sonuca ulaştığını belirtiyor.

Yeni yıl kutlaması endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları da perşembe günü Pekin'de yaptıkları açıklamada Çinli uzmanların tespitine göre hastalığın insanlardan insana bulaşmasının zor olduğunu belirttiler. Ancak 25 Ocak'taki Çin'de yeni yıl kutlamaları nedeniyle oluşacak hareketliliğin hastalığın hızlı ve daha geniş bölgelere yayılmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Corona virüsleri sıradan soğuk algınlığına neden olabildiği gibi SARS gibi ölümcül hastalıklara da yol açabiliyor. Yeni tespit edilen corona virüsünün ne kadar tehlikeli olduğu ise bilinmiyor.

Çinli yetkililer hastalığın Wuhan'da canlı hayvanların da satıldığı kapalı bir pazar yerinden yayıldığını varsayıyor. Pazar alanı salgından sonra kapatıldı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği salgın nedeniyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada,Wuhan'a gidecek olanlara hayvanların satıldığı pazarlardan uzak durmaları, hayvanlarla ve çiğ etlerle temas etmemeleri tavsiye edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise bir seyahat uyarısında bulunmadı.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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