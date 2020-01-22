Çin’de Yeni Corona Virüsü Hızla Yayılıyor

Çin’de yeni Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye çıktı, vaka sayısı ise 400’ü geçti. Yetkililer salgının başladığı yer olan Wuhan kentinde halkı kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü bir dizi bağımsız uzmanla yaptığı toplantıda durumun küresel acil durum olarak ilan edilip edilmemesi gerektiğine karar vercek.

Çin’de geçen ay sonunda Wuhan kentinden yayılan virüsün yol açtığı vakalar kısa sürede ciddi şekilde arttı. Ölen 17 kişinin hepsinin Hubei eyaletinde olduğu açıklandı. Eyalette doğrulanan vaka sayısıysa 444.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, hastalığın insandan insana bulaştığını ve bazı sağlık çalışanlarının da hastalandığını kaydetti. Açıklamaya göre virüsün solunum yoluyla yayıldığı ve viral olarak mutasyona uğrama olasılığının da olduğu doğrulandı.

Yeni bir Corona virüsü çeşidinden kaynaklanan hastalık grip gibi semptomlara yol açıyor, ancak bazen ölüme götürecek kadar ağırlaşabiliyor.

Çin’de 2002-2003 yılları arasında yaşanan SARS salgını 12’den fazla ülkeye yayılmış, 800 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı uzmanlar bir diğer Corona virüsü tipi olan Ortadoğu Solunum Sendromu ile yeni virüs arasında paralellik olduğu görüşünde. Bu virüsün de insanlar arasında hızla yayıldığı biliniyor ve develerden geçtiği sanılıyor.