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Çin’de yeni koronavirüs salgınında ölü sayısı 41, enfekte sayısı bin 287’ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Virüsten etkilenme durumu "şüpheli" olan kişi sayısı bin 965'e yükseldi - Enfekte hastalarla temas eden 13 bin 967 kişi müşahede altına alındı - Vuhan'a ihtiyaca binaen 450 askeri sağlık personeli takviye olarak gönderildi

PEKİN (AA) - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 287’ye yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı.

Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39’u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.

Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi.

Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu. Bu kişilerden 572’si ise eyaletin başkenti ve virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da saptandı.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 2, Tayvan’da 3, Tayland’da 4, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya’dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

- Vuhan’a 450 askeri sağlık personeli takviyesi

Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan’a gönderildi.

Kentteki salgın nedeniyle ihtiyaca binaen gönderilen askeri sağlık personellerinin, enfeksiyon kontrol, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, solunum yolları alanlarında uzman oldukları belirtildi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden sıçrayan virüs nedeniyle diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlarda çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

- Turistik alanlar ve tapınaklar ziyarete kapatıldı

Virüsün ülke geneline hızla yayılması sonrası başkent Pekin’de Çin Seddi'nin turistik ziyaretlerin yoğun yapıldığı Badaling, Minshisanling, Cüyongguan kısımlarına bugünden itibaren ziyaretçi kabul etmeyeceği açıklanmıştı.

Başkentin en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesi'nin de salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde kapalı olması kararı alınmıştı.

Pekin Belediyesi ayrıca kentte Bahar Bayramı çerçevesinde yapılacak tapınak ziyaretleri dahil büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiğini belirtmişti.

- Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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