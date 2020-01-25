Çin’de yeni koronavirüs salgınında ölü sayısı 41, enfekte sayısı bin 287’ye çıktı

PEKİN (AA) - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 287’ye yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı.

Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39’u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.

Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi.

Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu. Bu kişilerden 572’si ise eyaletin başkenti ve virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da saptandı.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 2, Tayvan’da 3, Tayland’da 4, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya’dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.