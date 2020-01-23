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Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi

PEKİN (AA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi.

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti.

Virüse bugüne kadar, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerinde rastlandı.

Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

- Hubey'de karantina alanı genişliyor

Hubey'deki Vuhan, Huanggang ve Icou kentlerinde ulaşımın tamamen durdurulduğunun açıklanmasından sonra aynı uygulamanın eyalete bağlı diğer bazı ilçelerde de yapılacağı bildirildi.

Ayrıca Sıçuan eyaletinden Hubey'e 135 kişilik sağlık personeli gönderileceği, ekip üyelerinin eyaletteki üniversite hastaneleri ve eyalet içindeki kentlerden seçildiği belirtildi.

Vuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

- Hava yolu ve demir yolu biletlerinde ücretsiz geri ödeme

Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek.

Biletlerin iadesi durumunda geri ödeme masrafı alınmayacak.

- Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs

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