HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Çin koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

Pekin yönetimi, Çin ana karasında koronavirüsten ölenlerin sayısının bin 113'e ulaştığını, ayrıca 2 bin 15 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yeni vaka sayısının Ocak sonundan beri tespit edilen en düşük günlük seviyeye indiği bildirildi. Koronavirüs vakalarının toplam sayısının ise 44 bin 653'e ulaştığı belirtildi.

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 39 yeni vakayla beraber toplam 175 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.

Çin devletinin salgın konusundaki tıbbi danışmanı Zhong Nanshan, virüsün yayılımının bu ay zirve yaptıktan sonra azalarak Nisan ayında biteceğini tahmin ettiğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar bu tarihe şüpheyle yaklaşarak tahminde bulunmak için erken olduğu görüşünü dile getiriyor.

DSÖ Başkanı: İlk aşıya 18 ay var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu belirtti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya uyanmalı ve düşman virüsü bir numaralı halk düşmanı olarak görmeli" dedi.

Ghebreyesus, salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.

Reuters, AFP, AP/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Sokak ortasında dehşeti yaşadıSokak ortasında dehşeti yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da su havada dondu

Eksi 28 derecede ilginç deney!

Gölcük Tabiat Parkı bembeyaz!

Duyan oraya gidiyor! Muhteşem güzellik

Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada

Sokak ortasında dehşeti yaşadı

Amcası 4 yaşından beri istismar etmiş! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İğrenç olay! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Doğum günü kutlaması sonrası korkunç olay!

Hamile olduğu anlaşılınca...

Ceza yazan polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.