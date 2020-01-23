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  4. Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Huanggang kentinde ise gece yarısından itibaren toplu ulaşım yapılmayacak. Öte yandan virüsün merkez üssü Wuhan'da insanlar stoklamaya başladı. Son olarak Singapur'da da virüse rastlandı.

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni coronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

YENİ YIL KUTLAMALARI İPTAL

Pekin hükümeti ülkedeki tüm geniş katılımlı yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Virüsün ilk görüldüğü ve karantinaya alınan ilk kent olan Wuhan'da insanlar gıda stoklamak için sokaklara döküldü. Yiyecek almak için birbirlerini ezen insanların görüntüsü kameralara yansıdı. Ülkede ciddi bir virüs kaosu hakim olmaya başladı.

CORONAVİRÜS SALGINI

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip Coronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Son olarak Singapur Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede virüse rastlandığını açıkladı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
HER ŞEYİ YİYEN HAYVANLARA EZİYET EDEN TOPLUMUN BAŞINA GELENLER.
Emin olun o böcek yiyen çinlilerden daha tuhafsınız !!! Hayvan yiyen hayvana eziyet etmiş mi oluyor ??? Bu mantıkla inek yediğimiz için hindulara göre bizimde başımıza herşey gelebilir hatta müstehak denebilir öyle mi ???
cok net tespit
adamlar cenin bile yiyiyor,çin karantinaya alinmali
@policeman2004 kardeş olayı hemen başka yerlere çekmeye ne gerek var. Fare, kedi, köpek, haşere, yarasa, maymun vs. yemekle inek, koyun gibi hayvanları yemek bir değil. Saçma bir şekilde örnek vermişsin. Burada sıkıntı hayvan katliamı değil onların insanlara bulaştırdığı hastalık. Bunu anlamak zor değil sanırım.
Ne b.k bulurlarsa yiyorlar midesizler onlar yüzünden bir sürü canlı acı çekerek ölüyor. Masum canların ahı çıkıyor işte..
@brfna Bugün bir video gördüm canlı canlı yavru fare yiyordu çinli biri yanına da domates doğramış.Allah belasını versin midem çalkalandı.
şu çinlileri almayın ülkeye yine yarasa yiyerek bu virüsü musallat etmişler
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