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  4. Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Huanggang kentinde ise gece yarısından itibaren toplu ulaşım yapılmayacak. Öte yandan virüsün merkez üssü Wuhan'da insanlar stoklamaya başladı.

Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek.

Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

YENİ YIL KUTLAMALARI İPTAL

Pekin hükümeti ülkedeki tüm geniş katılımlı yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Virüsün ilk görüldüğü ve karantinaya alınan ilk kent olan Wuhan'da insanlar gıda stoklamak için sokaklara döküldü. Yiyecek almak için birbirlerini ezen insanların görüntüsü kameralara yansıdı. Ülkede ciddi bir virüs kaosu hakim olmaya başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

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