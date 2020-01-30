Çin'de yeni tip koronavirüs salgını yayıldıkça önlemler de artıyor

PEKİN (AA) - Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor. Çin Futbol Federasyonundan (ÇFF) yapılan yazılı açıklamada, "2019-nCoV virüsünün ülke genelinde önlenmesi konusunda iş birliği yapmak, futbolla ilgisi olan kişilerin sağlığını korumak için Çin Futbol Federasyonu, şu andan itibaren 2020 sezonunda yurt içinde yapılacak tüm seviyelerdeki maçların ertelenmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ilgili makamlarla yakın iletişimin sürdürüleceği ve sezon takviminin uygun şekilde yayımlanacağı kaydedildi. Çin'de 2020 Çin Süper Ligi'nin 22 Şubat'ta başlaması bekleniyordu. - Salgınla mücadeleye 3,94 milyar dolar ek bütçe Çin Maliye Bakanlığı da yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 27,3 milyar yüen (3,94 milyar dolar) ek bütçe ayrıldığını bildirdi. Bakanlık geçen hafta, salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

- 500'den fazla hava yolu seferi iptal Çin basınındaki haberlere göre, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan son birkaç günde ülkenin salgın etkisi altındaki şehirlerine 546 hava yolu seferi iptal edildi. İptal edilen seferlerin, daha önce salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Yiçang ve Şiangyang kentleri ile Guangdong eyaletine bağlı Guangcou, Şaanşi eyaletine bağlı Şian, Gansu eyaletine bağlı Lancou, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye olduğu belirtildi. - Pekin'deki SARS hastanesi, yeniden devreye alınıyor Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte 2003'te şiddetli akut solunum yolu (SARS) salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. SARS salgınından sonra kapatılan hastanenin yenilenmesi için çalışmaların başladığı aktarılarak, hastanenin 1000 yataklı olacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kapladığı belirtildi. - Şanghay'da asılsız bilgi yayan kişiye gözaltı Şanghay'da, sosyal paylaşım uygulaması WeChat üzerinden 23 Ocak'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili söylentiler yaydığı için bir kişi gözaltına alındı.

Şü soyadlı 42 yaşındaki kişinin, WeChat'te kentte 40 kişi öldüğüne dair paylaşımlar yaptığı ve "asılsız bilgiler" yaydığı için gözaltına alındığı kaydedildi. Şanghay'da resmi rakamlara göre, 1 ölü ve 101 virüsten etkilenen kişi bulunuyor. - Müşahede altına alınan kişi sayısı 81 bini geçti Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde açıklanan verilere göre, ülkede salgın nedeniyle can kaybı 170'e yükseldi, virüsten etkilenen kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı, müşahede altına alınan kişi sayısı ise 81 bin 947 oldu. Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan SARS vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor. - Yeni tip koronavirüs salgını Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.