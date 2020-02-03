HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 06:44 | Son Güncelleme

Virüsten etkilenenlerden durumu şüpheli olanların sayısı 21 bin 558'e, müşahedeye alınanların sayısı 152 bin 700'e çıktı - Son 24 satte 57 can kaybı yaşandı - Yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti

PEKİN (AA) - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361’e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi.

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558’e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700’e çıktı.

Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8, Tayvan’da ise 10’a yükseldi.

- Son 24 satte 57 can kaybı

Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246’ya yükseldi.

Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 191, Şanghay'da 193, Çongçing'de 300, Tiencin'de 48’e ulaştı.

Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle:

"Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya’da 10, ABD’de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler’de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer."

Bu arada koronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçti.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası ise 17 bin 386 oldu.

- Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti

Ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronaviris salgınında can kaybı sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti.

SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2002-2003 yıllarında SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettikFlaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yeni tip koronavirüs salgıın

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme: Hastalarda iyileşme görüldü

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e yükseldi! Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.