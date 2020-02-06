HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 05:35 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.

Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

BİR GÜNDE 73 CAN KAYBI

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.

Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubey eyaletinde gerçekleştirken, diğer eyaletlerden Hınan’da 2, Sıçuan’da 1, Heylongciang’da 3, Hıbey’de 1, Haynan’da 1, Guicou’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de 1, Şanghay’da 1, Tiencin’de 1, Çongçing’de 2 kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı 1 oldu.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Bomba gibi patladı! Ekipler alarma geçtiBomba gibi patladı! Ekipler alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yeni koronavirüs salgını

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Kule ile pilot arasında konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasında konuşmalar ortaya çıktı

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçak kazasına giden ekipler kaza yaptı!

Uçak kazasına giden ekipler kaza yaptı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasında buhar kazanı patladı

Bomba gibi patladı! Ekipler alarma geçti

Şiddetli fırtına Başkent'i yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Şiddetli fırtına Başkent'i yıktı geçti!

3 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan AP’ye tepki: Utanç verici bir skandaldır

10 yaşındaki Oktay yem karma makinesine sıkışarak can verdi!

Küçük Oktay'ın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi

Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı

Tarihi tren garı alevlere teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.