Çin'de yeni virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde neler yaşanıyor?

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan, Pekin veya Şangay kadar ünlü bir şehir olmasa da, dünyanın her yeriyle bağlantılı büyük bir metropol.

Yerel yönetim kent nüfusunun 11 milyon, Birleşmiş Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduğunu söylüyor. Bu sayı neredeyse Londra kadar ve Ankara'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

İlk olarak Aralık 2019'da bulunduğu için adına 2019-nCoV denilen virüse karşı Vuhan'da alınan önlemleri ve kentin özelliklerini inceledik.

Şehirde hangi önlemler alındı?

Çin yönetimi şehirde toplu taşıma hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Şehirden toplu taşımayla dışarı çıkışlar da Perşembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kısıtlandı.

Wall Street Journal, kentten ayrılan son trenlere bilet alabilmek için insanların birbiriyle yarıştığını, kalabalık tren garından yola çıkan trenlerin neredeyse tüm koltuklarının dolu olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan 25 yaşındaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eşinin kendisini uyandırarak şehirden çıkışların kısıtlanacağını söylediğini ve bunu duyar duymaz şehirden çıkma isteğiyle gara gittiğini anlattı.