Çin'de yerel yönetimlere 13 milyar dolarlık yoksulluk fonu

PEKİN (AA) - Çin, 2019 için yerel yönetimlere 90,98 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar dolar) tutarında yoksulluk fonu tahsis etti.

Şinhua ajansının haberine göre, yaklaşık 13 milyar dolarlık fon özerk bölge, belediye ve eyaletler olmak üzere 28 bölgeye dağıtıldı.

Söz konusu fonun 12 milyar yuanının (yaklaşık 1 milyar 725 milyon dolar) Tibet Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Yünnan, Sıçuan ve Gansu eyaletlerinde kullanılacağı bildirildi.

Ayrıca Çin Maliye Bakanlığının yerel yönetimlere söz konusu fonların yoksulluğun azaltılmasıyla ilgisi bulunmayan projelere harcanmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Çin, 2015'ten 2020'ye kadar ülkede yoksulluğun bitirilmesini hedefliyor.

