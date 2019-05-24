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Çin'de yolcu teknesi battı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Guicou'da nehir taşımacılığı yapan yolcu teknesi battı - Kazada 10 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişiden haber alınamıyor

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde yolcu teknesinin batması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Guicou eyaletine bağlı Cıngfıng ilçesi yakınlarında bulunan nehirde, 29 kişiyi taşıyan tekne, aşırı yük bulunmasından dolayı alabora oldu.

Kazada 10 yolcu hayatını kaybederken, 8 yolcu kayboldu.

Kalan 11 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, çok sayıda bot, itfaiye personeli ve güvenlik görevlisi olay yerine sevk edildi.

Öte yandan olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle teknenin kaptanı gözaltına alındı.

Teknenin, balıkçı teknesinden yolcu teknesine dönüştürüldüğü belirtildi.

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