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  4. Çin'de yolda oluşan dev çukur yolcu otobüsünü yuttu: Altı ölü

Çin'de yolda oluşan dev çukur yolcu otobüsünü yuttu: Altı ölü

14.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Çin'in Şining kentinde, bir yolcu otobüsünün, durağın çökmesi sonucu oluşan dev bir çukura yuvarlanmasıyla en az altı kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Çin'de yolda oluşan dev çukur yolcu otobüsünü yuttu: Altı ölü

Çin'in Şining kentinde, bir yolcu otobüsünün, durağın çökmesi sonucu oluşan dev bir çukura yuvarlanmasıyla en az altı kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüs ve durakta bekleyen bazı kişilerin çukura düşmesinden sonra içeride bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Durakta bekleyenler yolun çökmeye başlamasıyla panik halinde kaçışıyor.

Kurtarma çalışırken çukura düştüler

Bazı kişilerin otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışırken, hızla genişleyen çukura düştükleri belirtiliyor.

Arama kurtarma ekipleri, otobüsten altı kişinin cesedini çıkardı.

Çin devlet medyasına göre çukurun çapı yaklaşık 10 metre. Olay sırasında otobüste kaç yolcunun olduğu bilinmiyor.

Çin'de son yıllarda bu tür olayların sayısında artış görülüyor. Bu dev çukurların oluşumu, inşaatların sayısının artmasına bağlanıyor.

2018'de ülkenin güneybatısında Dazhou kentinde işlek bir kaldırımın çökmesi sonucu dört kişi ölmüştü.

2013'te de Şenzhen'de benzer bir olayda beş kişi hayatını kaybetmişti.

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