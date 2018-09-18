Çin’de yolsuzlukla mücadele

PEKİN (AA) - Çin’de adı yolsuzluğa karışan eski siyasi danışman Sun Hayşan'a 14 yıl hapis cezası verildi.
"China Daily" gazetesinin haberine göre, ülkenin en üst düzey siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 12. döneminde (2013-2017) daimi komite üyesi olarak görev yapan Sun Hayşan, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi’de bir Orta Halk Mahkemesi’nde görülen davada, görevde bulunduğu 2000-2016 yılları arasında makamını kötüye kullanarak çok sayıda kişi ve kuruluştan haksız kazanç sağlayan 66 yaşındaki Sun’un rüşvet olarak büyük miktarlarda nakit, altın ve sanat eseri aldığı açıklandı.
Mahkeme, 14 yıl hapse mahkum ettiği Sun’un yaklaşık 40 milyon yüen (5,8 milyon dolar) değerindeki haksız kazancına da el konulmasına karar verdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasından sonra yolsuzluğa karşı mücadele başlatarak tüm partinin tetikte olmasını istemiş ve yolsuzluğu, partinin hayatta kalmasına karşı tehdit olarak gördüğünü belirtmişti.
Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Alman basını yazdı: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var
Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum