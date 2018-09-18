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Çin’de yolsuzlukla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

Eski siyasi danışman Sun Hayşan, 14 yıl hapse mahkum oldu

PEKİN (AA) - Çin’de adı yolsuzluğa karışan eski siyasi danışman Sun Hayşan'a 14 yıl hapis cezası verildi.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, ülkenin en üst düzey siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 12. döneminde (2013-2017) daimi komite üyesi olarak görev yapan Sun Hayşan, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi’de bir Orta Halk Mahkemesi’nde görülen davada, görevde bulunduğu 2000-2016 yılları arasında makamını kötüye kullanarak çok sayıda kişi ve kuruluştan haksız kazanç sağlayan 66 yaşındaki Sun’un rüşvet olarak büyük miktarlarda nakit, altın ve sanat eseri aldığı açıklandı.

Mahkeme, 14 yıl hapse mahkum ettiği Sun’un yaklaşık 40 milyon yüen (5,8 milyon dolar) değerindeki haksız kazancına da el konulmasına karar verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasından sonra yolsuzluğa karşı mücadele başlatarak tüm partinin tetikte olmasını istemiş ve yolsuzluğu, partinin hayatta kalmasına karşı tehdit olarak gördüğünü belirtmişti.

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çin yolsuzlukla mücadele

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