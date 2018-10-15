Çin’de yolsuzlukla mücadele

PEKİN (AA) - Çin’de devlete ait Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketi’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, yolsuzluk suçlamasıyla Çin Komünist Partisi’nden de (ÇKP) ihraç edildi.
ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan (CCDI) yapılan açıklamaya göre, nisan ayından bu yana parti disiplin kurallarını ihlal ettiği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Lai hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.
CCDI ve Ulusal Denetleme Komisyonunca yürütülen soruşturmada Lai’nin şirkette gelişigüzel operasyonlar yaptığı, körü körüne genişlemeye gittiği ve parti sorumluluklarını yerine getirmediği belirtildi.
Devlet malını zimmetine geçirerek rüşvet aldığı da bildirilen Lai'nin, kamu malıyla lüks restoranlarda yemek verdiği ve akrabalarının seyahat giderlerini şirket bütçesinden karşıladığı kaydedildi.
ÇKP’den ihraç edildiği açıklanan Lai'nin soruşturmasının yargıya intikal ettirileceği bildirildi.
Çin Huarong Varlık Yönetimi Şirketi’nin başına 2012 yılında getirilen Lai hakkında nisan ayında yolsuzluk soruşturması başlatılmış, ardından şirket Lai'nin istifasını istemişti.
Daha önce Çin Merkez Bankasında görevlerde bulunan Lai, ülkenin yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yetkilileri arasında yer alıyor.
Ülkede yargıya intikal eden yolsuzluk soruşturmaları müebbet hapis veya idam cezalarıyla sonuçlanabiliyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış ve yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.
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