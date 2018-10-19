Çin’de yolsuzlukla mücadele

Bay Şiangçün, Mayıs 2012 ile Mayıs 2018 döneminde İç Moğolistan Özerk Bölgesi Vali Yardımcılığı, Ay Venli ise Eylül 2015 ile Ocak 2018 tarihlerinde Hıbey eyaleti yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcılığı görevinden bulunmuştu.

Bay ve Ai'in ÇKP Merkezi Komitesince partiden ihraç edilmelerinin onaylandığı belirtilerek, bu kişilerin yasa dışı varlık ve mülklerine el konulacağı kaydedildi. Ayrıca bu yetkililerin dosyalarının yargı makamlarına intikal ettirileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra söz konusu yetkililerin pahalı hediyeler aldıkları, makamlarını kötüye kullandıkları ve ÇKP’ye inanç ve sadakatlerini yitirdikleri ifade edildi.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan yapılan açıklamada, İç Moğolistan Özerk Bölgesi eski Vali Yardımcısı Bay ve Hıbey yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Ai'in ciddi disiplin ihlallerinde bulunduğu ve partinin kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

PEKİN (AA) - Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi eski Vali Yardımcısı Bay Şiangçün ve Hıbey eyaleti yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı eski Başkan Yardımcısı Ai Venli yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçlarından Çin Komünist Partisi’nden ihraç edildi.

Çin'de yerel yönetimlerde dörtlü bir mekanizma bulunuyor. Bu mekanizmaların ilki kentlerde belediye başkanlığı, eyalet ve özerk bölgelerde valilik makamları olurken diğer üç mekanizma ise Parti Sekreterliği, yerel Halk Kongresi ve yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlıkları makamlarından oluşuyor. Bazı eyaletlerde bir üst düzey görevli söz konusu makamların ikisini birden üstlenebiliyor.

Çin’de bu hafta başında ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) eski Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui ile geçen yıl evinde intihar eden General Cang Yang yolsuzluk nedeniyle ÇKP’den ihraç edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

