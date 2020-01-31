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'Çin'de Yüz Maskesi Bulmakta Zorlanıyoruz'

31.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

3 yıldır Çin’in Xi’an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Teoman, Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan’dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Teoman, maske bulmakta da zorlandıklarını dile getirdi

'Çin'de Yüz Maskesi Bulmakta Zorlanıyoruz'

3 yıldır Çin’in Xi’an kentinde yaşayanTürk vatandaşı Burak Teoman, Corona virüsünün yayılmaya başladığı Wuhan’dan 700 kilometre uzakta olmasına karşın kentte sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Teoman, maske bulmakta da zorlandıklarını dile getirdi.

Özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Burak Teoman, Skype aracılığıyla Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’nün sorularını yanıtladı. T

Teoman, Corona virüsünün yayılmasının ardından Çin’deki son durumu, ülke genelinde alınan önlemleri ve salgının günlük hayata nasıl yansıdığını aktardı.

Xi’an’da yapılan uyarılar sonrası kent halkının zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında sokağa çıkmadığını söyleyen Teoman, böyle bir durumda da herkesin maske taktığını belirtti. Japonya’nın Çin’e 2 milyon maske bağışladığını hatırlatan Burak Teoman, buna karşın ülke genelinde maske sıkıntısı yaşandığını, kendisinin de maskesini dezenfekte ettikten sonra tekrar tekrar kullandığını belirtti.

Yerel yetkililerin gıdalara yönelik denetimlerini ve dezenfeksiyon işlemlerini arttırdığını ifade eden Teoman, trafikteki araçların da polis ve sağlık görevlileri tarafından durdurularak, araçların içindeki kişilerin ateşlerinin ölçüldüğünü söyledi. Yaşanan belirsizlik nedeniyle halkın gıda takviyesi yaptığına dikkat çeken Burak Teoman, Çin basının da virüsle ilgili haberlere öncelik verdiğini ve geniş yer ayırdığını kaydetti.

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