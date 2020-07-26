Çin’deki ABD Konsolosluğu Önünde Yoğun Güvenlik

Çin’in Global Times gazetesi Çengdu kentindeki ABD konsolosluğuna sabah 10.00’a kadar; yani 72 saat içinde kapatılması talimatı verildiğini belirten bir Twitter mesajı yayınladı.

Hareket halindeki üç kamyonun binanın bahçesine girdiği görüldü. Metal bariyerlerle çevrili caddenin her iki yanında üniformalı ve sivil polisler sıra oluşturdu.

Houston’daki Çin’e ait konsolosluk binası kapatılırken ABD’li yetkililerden oluştuğu sanılan bir grup tesise arka kapıdan girerken görülmüştü.

Dışişleri Sözcüsü Wang, Cumartesi günü yaptığı açıklamada bunun uluslararası kanunu ve ikili ilişkileri ihlal ettiği yorumunu yapmış, Çin’in buna karşılık vereceğini söylemişti.

Çin ve ABD son dönemde ticaret savaşından Çin’in Hong Kong için kabul ettiği katı güvenlik yasasına kadar birçok konuda gerilim yaşıyor. Çin ayrıca Başkan Donald Trump tarafından Corona virüsünün ortaya çıkışı sürecinde şeffaf olmadığı gerekçesiyle de sert şekilde eleştiriliyor.

Houston’daki başkonsolosluğun kapatılması kararı, Trump yönetiminin son olarak Teksas’ta yürütülen tıbbi araştırmaların verilerinin Çin tarafından çaldığı iddiasının ardından alınmıştı.

