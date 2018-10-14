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Çin’deki bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Çin’deki bina yangını

PEKİN (AA) - Çin’in Guangdong eyaletinde meydana gelen yangının kundaklayıcısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde Guangdong eyaletinin Şantou kentine bağlı Cinping bölgesinde bulunan bir binada çıkan ve 5 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olan yangın ile ilgili bir şüpheli güvenlik birimlerince yakalandı.

Şüphelinin 54 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan 9 yaralının tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çin’de nisan ayında bir bar kundaklanmış, çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayı gerçekleştiren Liu Çunlu, yargılanarak idama mahkum edilmişti.

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