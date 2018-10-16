Çin’deki bozuk aşı skandalına adı karışan firmaya ağır para cezası

PEKİN (AA) - Çin’de, önceki aylarda ortaya çıkarılan bozuk aşı skandalında aşıları üreten firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza verildi.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Ulusal İlaç ve Gıda Denetim İdaresi ile Cilin Eyalet İlaç ve Gıda Denetim İdaresince, Cilin eyaleti merkezli Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd. adlı şirkete 1,3 milyar dolar ceza kesilerek, şirketin bozuk ilaçların satışından elde ettiği gelirlere de el konulacağı bildirildi.

Bunun yanısıra 14 şirket yetkilisi ve bozuk aşı skandalında doğrudan sorumluluğu bulunan kişilerin ilaç üretim sektörüne girişinin yasaklandığı belirtilerek, skandalda doğrudan sorumluluğu bulunan şüphelilerin cezalandırılacağı kaydedildi.

Ülkede temmuz ayı sonunda, Çin'in iki büyük aşı üretici şirketinden biri olduğu belirtilen Cilin eyaleti merkezli Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.