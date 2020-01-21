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  4. Çin’deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Çin’deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’ye yükseldi.Çin’in Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan ve yeni tip corona virüsünden kaynaklanan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı.

Çin’in Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’ye yükseldi.
Çin’in Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan ve yeni tip corona virüsünden kaynaklanan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı. Wuhan sağlık yetkilileri, solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle 18 Ocak’ta hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki Chen isimli hastanın yerel saatle 23.39’da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Salgın ülkede daha önce gizemli bir salgın olarak açıklanmış daha sonra ise hastalığın sebebinin yeni tip corona virüs olduğu belirtilmişti.
Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar toplam 198 vaka kaydedildi, 25 kişi taburcu edildi. Uçakla Wuhan kentinden diğer bölgelere seyahat eden yolcular sağlık kontrolünden geçiyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede en az 14 sağlık çalışanının salgından etkilendiğini vurgularken, corona virüsünün insandan insana bulaşma vakalarını da doğruladı.
Corona virüsü, Wuhan kentinde Ocak ayı başlarında ortaya çıkmıştı. Japonya ve Güney Kore’de de enfeksiyon vakaları kaydedilmişti. Salgından etkilenen zatürre ve diğer solunum yolu hastalıklarına benzer belirtiler gösteriyor.

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