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  4. Çin'deki "gizemli hastalık" için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı

Çin'deki "gizemli hastalık" için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Çin'deki "gizemli hastalık" için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Vuhan kentinde ortaya çıkan, zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklı salgının Türkiye'yi etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı'ndaki ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e yolcu taşıyan hava yolu ile yer hizmetleri şirketlerine virüsün belirtileri ve önlemleri düzenlenen toplantıyla aktarıldı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Havalimanında virüslü yolcu tespit edildiği takdirde özel kıyafetli ekipler hastayı hemen karantina odasına götürecek. Hasta, buradaki işlemlerin ardından sağlık kurumlarına sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Vuhan

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