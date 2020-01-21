'Gizemli hastalık' nedeniyle ölü sayısı yükseldi

Sağlık yetkilileri, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölenlerin tamamının Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

China Daily'nin haberinde, Vuhan'da biri şüpheli vaka, 16 sağlık çalışanında zatürre benzeri bulgulara neden olan yeni koronavirüse rastlandığı ve bu kişilerin karantina altında tedavi edildikleri bildirildi.

Kentte aralıktan bu yana virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken, hastalardan 169'unun tedavisinin devam ettiği, bunlardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.