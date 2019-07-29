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Çin'deki heyelanda ölü sayısı 42'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

Çin'deki heyelanda ölü sayısı 42'ye yükseldi

PEKİN (AA) - Çin’in Guicou eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 42’ye yükseldi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneyindeki Guicou eyaletine bağlı Liupanşui kentinin Şuiçıng ilçesinde 23 Temmuz’da meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 42’ye çıktı, 9 kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Şuiçıng’da geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında toplam 23 evden 21’i yıkılmıştı.

Heyelanın ardından yapılan çalışmalara göre, 23 evde 77 kişinin ikamet ettiği, 8 kişinin de çalışma veya ziyaret amaçlı bölgede bulunduğu biliniyor. Toplam 85 kişiden 23’ünün dışarıda olduğu tespit edilmişti. Heyelanda yaralanan 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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çin heyelan

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