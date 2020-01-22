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Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtirken, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en son 9 olarak açıklanmıştı.

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

VUHAN'DAN GELEN YOLCULARA SEYEHAT YASAĞI

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

VİRÜS, SEYEHAT EDEN YOLCULAR ARACILIĞIYLA ÇİN SINIRLARINI DA AŞTI

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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