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Çin'deki Rumbia tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

Tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve sellerde 20'den fazla kişi öldü, 7 kişi kayboldu, 134 bin kişi tahliye edildi

Çin'in doğusu ve kuzeydoğusunda hafta sonundan bu yana etkili olan Rumbia tayfununun yol açtığı sellerde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"South China Morning Post"un haberine göre, ülkenin doğu kıyı kesiminde bulunan Şandong eyaleti ile kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve sellerde 20'den fazla kişi öldü, 7 kişi kayboldu, 134 bin kişi tahliye edildi.

Yüz binlerce hektarlık tarım arazisi ve binlerce evin hasar gördüğü felaketten 9 milyondan fazla kişi etkilendi.

Bazı bölgelerde meydana gelen sellerde su seviyesi yaklaşık 60 santimetreye ulaşırken, seller nedeniyle bazı bölgelerdeki ev ve iş yerlerine elektrik verilemiyor.

Hükümet, tayfun ve sellerin yol açtığı hasarın 700 milyon dolar civarında olduğunu tahmin ediyor.

Ülkede yaz ayları tayfunlar dönemi olarak biliniyor. Çin'de bu yıl Rumbia ile birlikte 18 tayfun, özellikle doğu, kuzeydoğu ve güney bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi, zarara neden oldu.

Çin'in ekonomi ve finans kenti Şanghay'ı geçen hafta vuran Yagi tayfununda 200 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Tayfun ayrıca hava, deniz ve kara ulaşımını da olumsuz etkilemiş, çok sayıda seferin iptal edilmesine neden olmuştu.

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çin Rumbia tayfunu

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