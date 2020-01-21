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  4. Çin’deki salgında ölü sayısı 6’ya çıktı

Çin’deki salgında ölü sayısı 6’ya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan yeni tür corona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

Çin’deki salgında ölü sayısı 6’ya çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Wuhan’da corona virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve tedavi altına alınan 48 yaşındaki bir kadın ile 66 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı ise 291 olarak açıklanırken, vakaların 270’inin, salgının ilk kez ortaya çıktığı Wuhan’da görüldüğü ifade edildi. Ayrıca 15 sağlık personelinin salgından etkilendiği, bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TAYVAN'DAKİ İLK VAKA

Diğer yandan, Tayvan’da da söz konusu virüsten kaynaklı ilk vakaya rastlandığı açıklandı. Salgının başladığı Wuhan kentinden yakın tarihte Tayvan’a giden 55 yaşındaki bir kadının zatürre teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastanın vücudunda yeni corona virüsüne rastlandığı kaydedildi. Daha önce Çin sınırları dışında Tayland’da iki, Güney Kore’de ve Japonya’da birer vaka tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV adı verilen virüse ilk kez Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Çinli sağlık birimleri, 11 milyonluk nüfusa sahip kentteki tedbirlerin sıkılaştırıldığını, tur gruplarının kenti terk etmelerinin yasaklandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün yayılma tehlikesine karşı dünya genelindeki hastaneleri uyarmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarından Zhong Nanshan da dün Çin devlet televizyonunun yayınına katılarak hastalığın insandan insana bulaşabildiğini açıklamıştı.

BAYRAM TRAFİĞİ ÖNCESİ ENDİŞE

Çin’de Ay takvimine göre gelecek hafta yeni yıla girilecek. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı’nda yaşanacak yoğun seyahat süreci salgının yayılması konusunda da endişelere yol açıyor.

Çinli yetkililer, dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak nitelendirilen dönemde vatandaşlara maske takmaları ve hijyene önem vermeleri gibi uyarılarda bulunuyor.

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