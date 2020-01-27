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Çin’deki salgında ölü sayısı 81’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Çin’de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81’e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.Çin’de Korona virüsü salgınında bilanço artıyor.

Çin’de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81’e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.
Çin’de Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Ülke genelinde salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823’e yükseldiğini, hastalardan 461’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi. Başkent Pekin’de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi. Diğer yandan, ABD’de rastlanan vaka sayısı 5’e yükselirken, hastalığa yakalanan kişilerin tamamının yakın tarihte Wuhan’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Karantinadan önce 5 milyon kişi Wuhan’ı terk etti
Wuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi. Çin hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz Perşembe günü Wuhan dâhil eyaletteki 13 şehrin tecrit altında tutulacağını açıklamıştı.

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