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  4. Çin’deki salgında ölü sayısı 9’a yükseldi

Çin’deki salgında ölü sayısı 9’a yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 9’a, toplam vaka sayısı da 440’a çıktı.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak ülkenin Wuhan kentinde, daha sonra da farklı bölgelere ve ülkelere yayılan hastalıkla ilgili son durum hakkında basına bilgi verdi.

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 9’a, toplam vaka sayısı da 440’a çıktı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak ülkenin Wuhan kentinde, daha sonra da farklı bölgelere ve ülkelere yayılan hastalıkla ilgili son durum hakkında basına bilgi verdi. Komisyonun Başkan Yardımcısı Li Bin, corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının 9’a, toplam vaka sayısının ise 440’a çıktığını ifade etti.
Tüm can kayıplarının Wuhan kentinde meydana geldiğini, salgını önlemek için sıkı tedbirler alındığını kaydeden Li, ilgili sağlık kuruluşlarının tüm hastaları ve onlarla yakın temasta bulunmuş kişileri karantina altında tutacağını belirtti. Virüsün solunum yoluyla bulaştığı bilgisini veren Çinli yetkili, “Virüs mutasyon geçirebilir, daha çok yayılma riski mevcut” ifadesini kullandı. Li, komisyonun corona virüsünü A sınıfı salgın hastalık olarak tanımladığını, ülke genelindeki herhangi bir vakanın iki saat içinde raporlanması ve izlenmesi gerektiğini de açıkladı.
Komisyondan bir başka yetkili de Wuhan’daki 15 sağlık personelinin de söz konusu virüsten etkilendiğini, bunun önleyici tedbirlerde “zayıf halkalar” bulunduğunu gösterdiğini vurguladı. Yetkili, şu an virüsün gelişme aşamalarının ve karakteristiklerinin anlaşılması sürecinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.
Çinli uzman Zhong Nanshan da dün yaptığı açıklamada, şu an için salgını önlemenin tek yolu olarak karantinanın görüldüğünü, ancak bunun yeterince uygulandığını söylemenin zor olduğunu belirtmişti.

Virüs yarasalarla ilişkili olabilir
Diğer yandan, Çinli bilim insanlarınca yapılan bir araştırmanın, corona virüsünün SARS örneğinde olduğu gibi bir yarasa türüyle ilişkili olabileceğini gösterdiği açıklandı. Araştırmayla ilgili yayımlanan raporda, virüsün yarasalardan kaynaklanıyor olabileceği, ancak yarasalar ile insanlar arasında henüz bilinmeyen aracıların da bulunabileceğinin tespit edildiği yazıldı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden vatandaşlara uyarı
Diğer yandan Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği de Çin’de ikamet eden veya Çin’e seyahat edecek Türk vatandaşları için bir uyarı yayımladı. Uyarı metninde vatandaşların alması gereken sağlık tedbirleri sıralandı.
Çin, yeni corona virüsünün insandan insana bulaşabildiğini doğrulamıştı.
Öte yandan, zatürre benzeri semptomlara yol açan virüsün, ABD’de de görüldüğü açıklandı. Daha önce Çin sınırları dışında, Tayland, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da ilgili vakalara rastlandığı belirtilmişti.

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