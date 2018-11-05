Sincan'ın batısındaki Kaşgar şehrindeki "Atuşi Şehri Mesleki Beceri Eğitim Uygulama Hizmet Merkezi" adı verilen kampın 2017 başından bu yana uydu fotoğraflarından izlenen dönüşümü, yeniden eğitim programının kapsamının zaman içinde nasıl geliştiğini gözler önüne seriyor.

Haberde, Müslüman nüfusun "yeniden eğitim" adı altında, yargı kararı olmaksızın alıkonulduğu iddia edilen gözaltı merkezilerine son 3 ayda 700 bin metrekare inşaat alanı eklendiği belirtildi ve buna ilişkin uydu görüntülerine yer verildi.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin Avustralya Stratejik Siyaset Enstitüsünün (API) araştırmasına dayandırdığı habere göre, Sincan'daki siyasi eğitim amacıyla kullanıldığı düşünülen 28 tesisin toplam alanı 2017'den bu yana 2 milyon metrekareden fazla genişledi.

Merkezin toplam genişliği bugün 150 bin metrekareye ulaşmış durumda. Bu, merkezin 2016'daki boyutundan yüzde 420 oranında genişlediği anlamına geliyor.

Öte yandan en güncel uydu görüntüleri merkezin güneyindeki arsaya gözetleme kuleleri ve dikenli tellerle çevrili, ortası avlulu dev gözetim binaları kurulduğunu kanıtlıyor.

Bunun 8 bin 500 metrekaresinin "silahlı polis bölgesi" olacağı, 7 bin 600 metrekarelik alanın "öğrenciler için" ayrılacağı ve toplam bin 300 metre duvar inşa edileceği belirtildi.

Etrafına dikenli tel çekilen merkeze hemen hemen her ay yeni bir yurt binası eklendi. Ayrıca görevli personel için park yerleri inşa edildi.

2016 başındaki fotoğraflarda tek bir binanın olduğu çitsiz bir sanayi tesisi olduğu görülen merkez, yeniden eğitim programının başladığı 2017'den itibaren genişlemeye başladı.

Öte yandan Atuşi Mesleki Eğitim Merkezinin yalnızca 20 kilometre güneyinde "Kaşgar Şehri Eğitim Yoluyla Dönüşüm Okulu" adlı bir başka gözaltı merkezi bulunuyor.

Bu okulun önceden varolan bir cezaevine ilave olarak inşa edildiği anlaşılıyor. Yeni inşaat projesine ilişkin resmi bir dokümanda, tesisin "özel grupları eğitmek ve toplumun uyumlu gelişimini teşvik etmek amacıyla kullanılacağı" ifade ediliyor.

Cezaevinin kuzeyindeki arsaya dikenli tellerle ve gözetleme kuleleriyle çevrili yeni yapılar inşa edildiği görülüyor.

Bu örnekler Kaşgar ve çevresinde tespit edilen 8 yeniden eğitim merkezinden yalnız 2'sine ait olsa da bu merkezlerin Kaşgar ile sınırlı olmadığı anlaşılıyor.

API uzmanları araştırmalarında Sincan bölgesinde bunlara benzer 28 merkez daha tespit etti. Bunların 17'sinin büyük olasılıkla, 11'inin ise daha az olasılıkla toplama kampı olarak kullanıldığı sanılıyor.

Tanık ifadeleri, uluslararası araştırmalar ve hükümet belgelerinden yola çıkan araştırmacılar, Çin genelinde siyasi eğitim amacıyla kullanılan merkezlerin sayısının 181 ila bin 200 arasında olabileceği tahmininde bulunuyor.