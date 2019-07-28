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Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı 36’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Çin’in Guizhou eyaletinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 36’ya yükseldi.Çin’in Guizhou eyaletinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Çin’in Guizhou eyaletinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 36’ya yükseldi.
Çin’in Guizhou eyaletinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 1 bebeğin de bulunduğu kaydedildi.
Salı günü meydana gelen heyelanda 20’den fazla ev çamura gömülmüştü. Bölgedeki yerel bir okul, acil durum tıbbi ve kurtarma merkezine dönüştürülürken, çok sayıda kurtarma ekibi ve uzmanı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Çin’in güneyinde yaşanan afette kaybolan 15 kişi henüz bulunamadı. Çalışmalara devam eden ekipler, bölgeden şimdiye kadar 40 kişiyi kurtarmayı başarabildi.
Afet bölgesine hükümetten 4 milyon dolar
Çin hükümeti, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ve mağdurların yeni konutlara taşınması için 4 milyon 350 bin dolarlık bütçe ayırdı. Çin’in dağlık ve kırsal kesimlerinde şiddetli yağışlar sonrasında toprak kaymaları alışılagelmiş bir durum ve ülke bu yıl şimdiden çok sayıda heyelan yaşadı.
Guizhou eyaletinde Ağustos 2017’de yaşanan iki ayrı toprak kaymasında toplamda 30 kişi ölmüştü.

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