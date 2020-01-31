HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:55 | Son Güncelleme

Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ulaştığı öğrenildi.

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, Elazığ'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldıZonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Türk Silahlı Kuvvetleri Yeni tip koronavirüs salgını

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.