Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, Elazığ'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.

