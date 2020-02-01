Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Moğolistan'dan Türkiye'ye hareket etti

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

Öte yandan Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Türkiye'den dün kalkan A400M askeri kargo uçağı, bugün Çin'in yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine inerek, malzemeleri Çinli yetkililere teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını şehirden alarak, Türkiye'ye geri getirmek için yola çıkmıştı.

