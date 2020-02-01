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  4. Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 08:28 | Son Güncelleme

'KORONAVİRÜS' salgını nedeniyle Çin'de bulunan Türkler ve dost ülke vatandaşlarını yurda getirmek için görevlendirilen, askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Çin'in Vuhan kentinden havalandı.  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı" denildi.

ANKARA, (DHA)- 'KORONAVİRÜS' salgını nedeniyle Çin'de bulunan Türkler ve dost ülke vatandaşlarını yurda getirmek için görevlendirilen, askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Çin'in Vuhan kentinden havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı" denildi.
BAKAN KOCA: 42 YOLCU İLE HAVALANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından, 6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu ile uçağın havalandığını duyurdu. Koca, "Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı" dedi.

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