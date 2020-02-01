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  4. Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (3)

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (3)

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

KOCA YUSUF, ANKARA'YA HAREKET ETTİ Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yakıt ikmalini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uçağımız, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı" denildi. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

KOCA YUSUF, ANKARA'YA HAREKET ETTİ
Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yakıt ikmalini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uçağımız, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı" denildi. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

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