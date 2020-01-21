Çin'deki virüs salgınının daha hızlı yayılabileceği öngörülüyor

Hong Kong Üniversitesi uzmanları, Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüs salgınının hızla yayılabileceği konusunda uyardı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmalar yürüttüğü Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi ve Kontrolü Merkezi tarafından yapılan çalışmada, salgının resmi olarak bildirilen rakamlardan daha fazla kişiyi etkilediği öne sürüldü.

Yeni koronavirüsün, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinden Çin ana karasındaki diğer 20 şehre yayıldığının kaydedildiği çalışmada, bu virüsün, yılbaşından bu yana Vuhan'da 1343, diğer 20 şehirde de 116 kişiye bulaştığı tahmininde bulunuldu.

Çalışmada ayrıca, 31 Ocak'a kadar ana karadaki 5 büyük şehirde en az 10 yeni vakanın ortaya çıkacağı tahminine yer verildi.

Çalışmanın lideri Profesör Gabriel Leung ve ekibi, Çin dışı ülkelerde görülen 4 vakayı temel alarak, Vuhan'daki tahmini vaka sayısını hesapladı.