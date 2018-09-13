‘Çin’deki Yabancı Şirketler Vergilerden Daha Çok Etkileniyor’ 

Çin Amerikan Ticaret Dairesi’nin hazırladığı araştırmaya göre Çin’de bulunan yabancı şirketler ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin olumsuz etkilerini şimdiden hissediyor.
Araştırma, Çin’deki yabancı şirketlerin yüzde 60’ından fazlasının 50 milyar dolarlık ürüne uygulanan ilk gümük vergisi dalgasından olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Şirketlere göre vergiler üretimde sürümün artmasına ve ürünlere talebin azalmasına neden oldu.
Gümrük vergilerinin ikinci dalgasıyla ABD’nin 200 milyar dolarlık, Çin’inse 60 milyon dolarlık ürüne gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla olumsuz etkilerle karşılaşan şirketlerin yüzde 75’in üzerine çıkması bekleniyor.
Başkan Donald Trump, ilk gümrük vergisi dalgasının ardından 200 milyar dolarlık ürüne yeni vergiler getireceğini söylemiş, gerekirse bunun 267 milyar dolarlık ürüne uygulanabileceğini kaydetmişti.
AmCham Çin’in başkanı William Zarit, Amerikalı şirketlerin ABD’nin koyduğu gümrük vergilerinden Çin’in koyduğu vergilerden daha fazla etkilenmesinin beklendiğini söyledi.
Başkan Trump, Çin’in ABD’de istihdam olanaklarını çaldığını ve iki ekonomi arasındaki büyük ticaret açığını kapatmaya çalışmadığını söylüyor.
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı