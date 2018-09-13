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‘Çin’deki Yabancı Şirketler Vergilerden Daha Çok Etkileniyor’ 

13.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

Çin Amerikan Ticaret Dairesi’nin hazırladığı araştırmaya göre Çin’de bulunan yabancı şirketler ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin olumsuz etkilerini şimdiden hissediyor

‘Çin’deki Yabancı Şirketler Vergilerden Daha Çok Etkileniyor’ 

Çin Amerikan Ticaret Dairesi’nin hazırladığı araştırmaya göre Çin’de bulunan yabancı şirketler ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin olumsuz etkilerini şimdiden hissediyor.

Araştırma, Çin’deki yabancı şirketlerin yüzde 60’ından fazlasının 50 milyar dolarlık ürüne uygulanan ilk gümük vergisi dalgasından olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Şirketlere göre vergiler üretimde sürümün artmasına ve ürünlere talebin azalmasına neden oldu.

Gümrük vergilerinin ikinci dalgasıyla ABD’nin 200 milyar dolarlık, Çin’inse 60 milyon dolarlık ürüne gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla olumsuz etkilerle karşılaşan şirketlerin yüzde 75’in üzerine çıkması bekleniyor.

Başkan Donald Trump, ilk gümrük vergisi dalgasının ardından 200 milyar dolarlık ürüne yeni vergiler getireceğini söylemiş, gerekirse bunun 267 milyar dolarlık ürüne uygulanabileceğini kaydetmişti.

AmCham Çin’in başkanı William Zarit, Amerikalı şirketlerin ABD’nin koyduğu gümrük vergilerinden Çin’in koyduğu vergilerden daha fazla etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Başkan Trump, Çin’in ABD’de istihdam olanaklarını çaldığını ve iki ekonomi arasındaki büyük ticaret açığını kapatmaya çalışmadığını söylüyor.

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