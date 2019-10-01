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Çin’den 70. yıl dönümünde gövde gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümünde düzenlenen geçit töreninde, ülkenin askeri ekipmanları sergilendi.
Çin’in kuruluşunun 70. yıl dönümü başkent Pekin ve ülkenin bir çok kentinde törenlerle kutlanıyor. Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde nükleer füzeler de dahil olmak üzere askeri ekipmanları sergileyen Çin, gövde gösterisi yaptı.
Pekin’de bulunan Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen askeri geçit töreninde, silahlı polis kuvvetleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (PLA) 10 farklı birimden 15 bin asker katıldı. Geçit töreninde İnsansız Hava Araçları (İHA), keşif uçakları, uzun menzilli dronelar ve saldırı helikopterleri, J-15 savaş uçakları ile hayalet savaş uçağı J-20’ler gösteri yaptı. Yüz bin kişinin katıldığı törende nükleer ve hipersonik füzeler ile askeri araçlar sergilendi.

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