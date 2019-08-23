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Çin'den 75 Milyar Dolarlık ABD Ürününe Ek Vergi Misillemesi

23.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Çin, Trump yönetiminin Çin ürünlerine yönelik ek gümrük vergisi kararına misilleme olarak 75 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe yüzde 5 ile 10 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi

Çin'den 75 Milyar Dolarlık ABD Ürününe Ek Vergi Misillemesi

Çin Çarşamba günü, 75 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe misilleme olarak yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Bu, dünyanın iki dev ekonomisi arasındaki ticaret savaşındaki son hamle oldu. Çin’in bu hamlesi Amerika’nın aralarında tüketici elektronik ürünleri de olmak üzere 300 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe 1 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinden itibaren ek gümrük vergisi getirme kararının ardından geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada ek gümrük vergilerine tabi olacak ürünler arasında soya fasülyesi, ham petrol, küçük uçaklar da olmak üzere 5 bin 78 adet ürün olduğunu bildirdi ve bu ürünlere yüzde 5 ila 10 arasında ek vergi uygulayacağını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, “Çin’in ek gümrük vergisi kararını tetikleyen ABD’nin korumacı ve tek yanlı yaklaşımı oldu” ifadesi kullanıldı. Çin de vergileri tıpkı Amerika gibi iki aşamalı olarak 1 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinde yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

ABD özkaynak endeks rakamlarına dayalı vadeli işlemler düştü ve bu da borsada düşüşe işaret ediyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Peter Navarro ise Fox Business News’a yaptığı açıklamada Çin’le müzakerelerin kapalı kapılar ardında hala devam ettiğini kaydetti.

ABD’nin Ticaret Temsilciliği’nden henüz Çin’in ek gümrük vergileriyle ilgili açıklamaysa yapılmadı.

Diğer taraftan, uzmanlar Trump’ın Çin’e yönelik ek gümrük vergilerinin 2020 yılında Amerika’da ekonomik üretimi yüzde 0,3 oranında düşüreceğini belirtiyor.

Trump 300 milyar dolar değerindeki Çin ithal ürününe vergi uygulayacağını söyleyerek bu ay borsa ve hisse senedi piyasalarında çalkantıya neden olmuştu. Piyasaların tepkisi ufukta resesyon olabileceği kaygısına yol açınca Trump Eylül ayında uygulamaya konması beklenen bazı gümrük vergilerini erteleme kararı almıştı.

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