PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ikili ilişkilerde 40 yılda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğini kaydederek, bu ülkeyle koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, ikili ilişkilerde yarım asra yakın bir zamanda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğini ve bundan tecrübe edinilmesi gerektiğini kaydederek, "İki taraf birbirinin stratejik niyetlerine makul ve tarafsız bir şekilde bakmalı, stratejik iletişimi güçlendirmeli, yanlış yargılamaları önlemek için karşılıklı stratejik güveni ilerletmeli." ifadelerini kullandı.

Çin'in, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduğunu kaydeden Lu, iki ülke ilişkilerinin son 40 yılda zorlu bir yolculuktan geçerek ilerlediğini ve iş birliği alanında "tarihi başarılara imza attığını" vurguladı.

İki tarafın ikili iş birliğinin genel yönüne tutunması ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak için karşılıklı yarara dayalı iş birliği alanlarını genişletmeye devam etmesinin gerektiğine işaret eden Lu Kang, Çin ve ABD'nin birbirinin egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarına saygı duyması, ikili ilişkilerin geneline zarar vermemek için farklılıkları uygun şekilde çözmek için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.