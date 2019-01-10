Çin'den ABD ile ticari müzakereler açıklaması

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığınca, Çin-ABD ticari müzakerelerinin karşılıklı endişelerin çözümü için bir zemin oluşturduğu vurgusu yapıldı.

Bakanlıktan, başkent Pekin'de 7-9 Ocak'ta bakan yardımcıları seviyesinde yürütülen ticari müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, iki tarafın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce ulaşılan "önemli fikir birliklerini" aktif şekilde uyguladığı, ikili ticaret ve ortak endişe konularının yapısına hakkında kapsamlı, derinlemesine ve detaylı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Müzakerenin karşılıklı anlayışı yükselttiği ve iki ülkenin endişelerinin çözümü için bir zemin oluşturduğu ifade edilen açıklamada, tarafların yakın iletişimi sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, ne tür konularda anlaşıldığına yönelik bilgi verilmedi.

- Müzakere süreci ve açıklamalar

Bakan yardımcıları seviyesinde önceden iki gün sürmesi planlanan müzakereler daha sonra üçüncü güne sarkmış ve uzayan süre Çin Dışişleri Bakanlığınca iki tarafın ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik "samimiyetlerini göstermesi" olarak değerlendirilmişti.