HABER

Çin'den ABD savaş gemisine önleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD donanmasına ait "USS Decatur" destroyerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı bildirildi - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin ile ABD arasında tırmanan gerilim üzerine bu ay içinde planlanan Pekin ziyaretini iptal etti

WASHINGTON (AA) - Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri "USS Decatur"a önleme yaptığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Çin Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti.

Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

- Mattis, Çin ziyaretini iptal etti

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) AA muhabirine konuşan bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.

PARTNER Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali
Bursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astıBursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapisFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Spartly Adaları USS Decatur

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.