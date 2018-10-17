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Çin’den ABD ve Batı’nın Kaşıkçı vakasına yaklaşımına çifte standart eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Global Times gazetesi: -"(Suudi gazeteci Kaşıkçı vakası) Kriz diplomatik arenada insan hakları meselelerinin nasıl konumlandırıldığını gösterdi" - "Kaşıkçı vakası, Batı’nın insan hakları diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardının olduğunu gösteriyor”

PEKİN (AA) - Çin'den, Batılı ülkelere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına yönelik çifte standartlı bir yaklaşım benimsedikleri gerekçesiyle eleştiri geldi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde “Kaşıkçı vakası Washington’un insan haklarına yönelik tutumunu test ediyor” başlığıyla yayımlanan başyazıda ABD ve Batılı ülkeler, Suudi gazeteci Kaşıkçı vakasına yönelik çifte standartlı bir tutum içinde olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından öldürülmesinin teyit edilmesi durumunda Riyad yönetimini şiddetle cezalandırma sözü verdiği ancak bu ülkeye yönelik silah satışını durdurmayı desteklemediği hatırlatılarak, “Kriz diplomatik arenada insan hakları konularının nasıl konumlandırıldığını gösterdi.” ifadeleri kullanıldı.

Bununla beraber Batılı ülkelerin, Batılı olmayan ülkelere karşı farklı vesilelerle değişik seviyelerde insan hakları diplomasisi yürüttüğüne işaret edilen baş yazıda, Suudi Arabistan’ın bu defa kendisini savunmasının zor olduğu vurgulandı.

Riyad yönetiminin Kaşıkçı vakasında ödeyeceği bedelin, Trump yönetiminin jeopolitik hesaplamalar ve ABD’nin ticari çıkarlarına göre konuya yaklaşımına bağlı olduğu vurgulandı.

İngiltere’nin başını çektiği Batılı ülkelerin, eski Rus ajanı Sergei Skripal’in zehirlenmesi vakasının ardından Rus diplomatları sınır dışı ederek Rusya’ya karşı hemen harekete geçmesine rağmen, Suudi Arabistan konusunda daha az tepkili olduğuna işaret edildi.

Batı kamuoyunun Suudi Arabistan’a karşı daha öfkeli olduğu ve hızlıca eş zamanlı boykotlar yaptığı hatırlatılarak, “Ancak bunun aksine Batılı hükümetlerden daha az kınama geldi. Hiçbir ülke Suudi Arabistan’ı cezalandırmaya ön ayak olmuyor. Kaşıkçı vakası, Batı’nın insan hakları diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardının olduğunu gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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ABD Batılı ülkeler çifte standart çin global times Kaşıkçı vakası

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