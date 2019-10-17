HABER

Çin’den ABD ve Japonya'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "(Çinli diplomatlara erişim sınırlaması) ABD tarafına hatasını düzeltme, ABD’deki Çinli diplomatların ilgili faaliyetlerine destek ve kolaylık sağlanması ve suni bir engel çıkarılmaması için ilgili kararı geri çekme çağrısı yapıyoruz" - "(Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tartışmalı tapınağa adak sunması) Bazı önemli Japon siyasiler bir kez daha Japon tarafının istila tarihine yönelik yanlış tutumlarını yansıttı"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çinli diplomatların ülke içindeki temaslarına sınırlama getirmesine ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tartışmalı Yasukuni Shrine tapınağına adak sunmasına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin bu ülkede görev yapan Çinli diplomatlara görüşme sınırı getirmesini "yersiz ve suni bir engel" olarak nitelendirdi.

Çinli diplomatların Amerikalı yerel yetkililerle görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanlığına bilgi verme şartı getirilmesine "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirten Gıng, "ABD tarafına hatasını düzeltme, ABD’deki Çinli diplomatların ilgili faaliyetlerine destek ve kolaylık sağlanması ve suni bir engel çıkarılmaması için ilgili kararı geri çekme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Çin’de görev yapan ABD’li diplomatların karşılaştığı erişim sınırlamasına cevap olarak, ABD’de görev yapan Çinli diplomatların yerel makamlarla, eğitim ve araştırma enstitüleri yetkilileriyle yapacakları görüşme öncesinde, bakanlığa bilgi vermeleri şartı getirildiğini açıklamıştı.

- Japon siyasiler, bir kez daha istila tarihinin yanlış tutumlarını yansıtıyor

Diğer yandan Sözcü Gıng, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Yasukuni Tapınağı'na "masakaki" olarak adlandırılan bir çeşit yeşil ağaç dalını adak olarak sunmasını "olumsuz eğilim" olarak nitelendirdi.

"Bazı önemli Japon siyasiler bir kez daha Japon tarafının istila tarihine yönelik yanlış tutumlarını yansıttı." ifadelerini kullanan Gıng, Japonya’nın Asyalı komşularının güvenini kazanması için gerçekçi eylemlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

Japon medyasına göre Abe, bu yıl tapınağı ziyaret etmeden adağını gönderirken, Japonya kabinesinden bir bakan, Başbakan Abe adına tapınağı ziyaret etti.

- Yasukuni Tapınağı

Şinto inanışına göre, Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen ve 1869'da kurulan "Yasukuni" tapınağı, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978'de, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destekEdirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek
Gazilerden asker selamıGazilerden asker selamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Çinli diplomatlara kısıtlama Japonya Yasukuni Tapınağı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.